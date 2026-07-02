МВР чака информация от Гърция, Дубай и Турция за полети на Делян Пеевски

За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са чартърните полети. Един от договорите е над 122 000 евро. Тези полите са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски.

"Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който по наша информация е адвокат на Пеевски. Ако се върна на въпросните 6 полета: на полета е плащано по 10 000 евро на полет. Ако изчислим за всички... дестинациите: първата е до Истанбул, от там следват полети до Дубай, Турция, Гърция. Очакваме подробна информация от тези държави: кои са били пътниците на борда", каза Демерджиев.

Тодор Барболов, ПБ: "Когато става дума за лица на висши длъжности, обществото очаква прозрачност. Настоящето изслушване не цели да противопостави личности или институции." Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Има няколко сигнала, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Правоохронителните органи трябва да си отнасят еднакво спрямо всеки сигнал. Имунитета не пази депутатите от проверки, а от повдигането на обвинения. Под мое ръководство министерството ще проверява всеки сигнал."

Снимки: БТА