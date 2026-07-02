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МВР чака информация от Гърция, Дубай и Турция за полети на Делян Пеевски

Милена Кирова от Милена Кирова
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За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, каза вътрешният министър Иван Демерджиев

МВР чака информация от Гърция, Дубай и Турция за полети на Делян Пеевски
Снимка: БТА
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За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са чартърните полети. Един от договорите е над 122 000 евро. Тези полите са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски.

"Във въпросното дружество участие има адвокат Ангелов, който по наша информация е адвокат на Пеевски. Ако се върна на въпросните 6 полета: на полета е плащано по 10 000 евро на полет. Ако изчислим за всички... дестинациите: първата е до Истанбул, от там следват полети до Дубай, Турция, Гърция. Очакваме подробна информация от тези държави: кои са били пътниците на борда", каза Демерджиев.

Тодор Барболов, ПБ: "Когато става дума за лица на висши длъжности, обществото очаква прозрачност. Настоящето изслушване не цели да противопостави личности или институции."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Има няколко сигнала, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Правоохронителните органи трябва да си отнасят еднакво спрямо всеки сигнал. Имунитета не пази депутатите от проверки, а от повдигането на обвинения. Под мое ръководство министерството ще проверява всеки сигнал."

Снимки: БТА

"Относно полетите на Пеевски, все още сме в процес на работа и се обработва информацията. Имал е доста пътувания по линията София-Истанбул като продължава на по различни дестинации. Влезли сме във връзка с много държави - на къде са продължали и кои са хората, които са пътували и много важно: с какви средства. Полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество. Изясняваме на какво основание. СГП изиска един от сигналите и всички материали по него. Следва продължително бездействие на СГП. От ресорните структури ми докладват, че адвоката на Пеевски, който е и народен представител иска информация кои са оперативните работници, които работят. Всеки опит за натиск и влияние върху оперативните работници ще срещне отпор. Продължаваме проверките."

#Иван Демерджиев #делян пеевски

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