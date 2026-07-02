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Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП

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министър найденов поиска отстраняване административния ръководител сгп
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Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняване от длъжност на Емилия Русинова, административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) – както от ръководните й функции, така и от длъжността „прокурор“, съобщиха от министерството.

В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП.

Достъпът й до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. То е образувано на 13.05.2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство.

Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия. Без да предопределя изхода на основното производство, правосъдният министър упражнява функцията си да обезпечи изясняване на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на прокурор Русинова.

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