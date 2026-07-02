Начален удар - 02.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов беше едно от популярните лица в социалните мрежи Деян Спасов.

В предаването ще разберете как завършиха 1/16-финалните срещи Англия - ДР Конго, САЩ - Босна и Херцеговина и Белгия - Сенегал.

Обръщаме внимание и на мачовете на Мондиала, които предстоят тази нощ в ефира на БНТ.

Специален гост в студиото бе Деян Славчев - Део, който разкри кой е неговият любим футболист и кой отбор би искал да спечели титлата.

Вижте цялото предаване във видеото!