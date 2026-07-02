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Влак спря заради паркирана кола на гара в Пловдив - има ли последствия?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Чете се за: 02:05 мин.
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Влак беше принуден да спре в района на гара "Пловдив-разпределителна", след като лек автомобил беше паркиран опасно близо до железопътната линия и навлезе в габарита на преминаващата композиция. За щастие, влакът се е движил с ниска скорост при маневра и не се е стигнало до инцидент.

Директорът на поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ инж. Пламен Добрев обясни, че мястото е част от индустриален коловоз, използван за маневрени влакове.

„Това е районът на гара "Пловдив-разпределителна". Това е част от индустриален коловоз, който води до маневрен район за маневрени влакове.“

По думите му автомобилът е бил спрян толкова близо до релсите, че е навлязъл в габарита на влака, което представлява сериозен риск за безопасността на движението.

„Колата е била спряна толкова близо, че попада в габарита на влака. Това е свързано с безопасността на движението и може да доведе до сериозни инциденти.“

Инж. Добрев подчерта, че машинистът е реагирал професионално, като първо е подал звукови сигнали, а след това е спрял композицията.

„Машинистът реагира абсолютно адекватно – намалил е скоростта, спрял е, преди това е подавал звукови сигнали.“

От НКЖИ отчитат, че подобни случаи се увеличават.

„Водим статистика за всеки такъв инцидент. От началото на годината тези инциденти се увеличават, като водачите оставят автомобилите си в близост до железния път и така нарушават безопасността на движението.“

От Национална компания „Железопътна инфраструктура“ напомнят, че спирането и паркирането на моторни превозни средства в близост до железопътната инфраструктура е абсолютно забранено и може да доведе до тежки произшествия.

#паркирал автомобил #влак #НКЖИ #Пловдив

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