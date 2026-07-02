Отново пред съда: Шофьорът, причинил трагедията на АМ "Тракия", иска по-лека мярка

Апелативният съд в Бургас днес решава дали да промени мярката за неотклонение на шофьора, обвинен за тежката катастрофа на АМ „Тракия“.

При инцидента загинаха две 9-годишни деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях, а мъж и жена пострадаха тежко. До катастрофата се стигна, след като камионът премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Преди седмица Окръжният съд в Ямбол остави обвиняемия в ареста. Тогава той каза, че съжалява за случилото се, изказа съболезнования на близките на загиналите и заяви, че е направил всичко възможно да овладее тежкотоварния автомобил.