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Отново пред съда: Шофьорът, причинил трагедията на АМ "Тракия", иска по-лека мярка

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Апелативният съд в Бургас днес решава дали да промени мярката за неотклонение на шофьора, обвинен за тежката катастрофа на АМ „Тракия“.

При инцидента загинаха две 9-годишни деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях, а мъж и жена пострадаха тежко. До катастрофата се стигна, след като камионът премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Преди седмица Окръжният съд в Ямбол остави обвиняемия в ареста. Тогава той каза, че съжалява за случилото се, изказа съболезнования на близките на загиналите и заяви, че е направил всичко възможно да овладее тежкотоварния автомобил.

#жестока катастрофа на АМ "Тракия" #тир #мантинела #трагедия

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