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Садио Мане мечтае за световна титла със Сенегал на последния си голям турнир

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Спорт
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Крилото иска да изведе тима до трофея на Мондиал 2026

Садио Мане
Снимка: БТА
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Футболистът на Сенегал Садио Мане играе на второто си световно първенство.

Крилото сбъдва мечтата си през 2018 година, когато открива головата си сметка на световни финали.

"Световното първенство е мечта на всеки футболист, когато е млад. Сега аз имам възможността да играя за втори път. Опитвам се да се връщам в Сенегал веднъж годишно и прекарвам страхотно време там с семейството и приятелите си. Това означава много за мен. Оттам започна всичко. Когато бях по-млад, гледах националния отбор, когато играеше на Купата на Африканските нации или на световното първенство. Гледането на световното първенство и национални отбор ми даде силата да повярвам в тази мечта. Посланието, което бих искал да отправя към хората е да мечтаят смело. Всеки има правото да мечтае. През 2018 г. вкарах първия си гол на световното първенство. Това беше изключителен момент за мен. Беше моя мечта", сподели играчът на Ал-Насър.

Този гол го кара да вярва, че за него и родината му предстоят още паметни мигове на световно първенство.

"Но когато се стремиш към нещо голямо, трябва да си готов и на много жертви. Ще има и добри и по-трудни моменти, така че трябва да си психически силен. Със сигурност това ще бъде последният ми голям шампионат с този отбор. Работя всеки ден, за да оставим дори малка следа завинаги и дълбоко в себе си знам, че ще го направим. Световното първенство е състезание, което носи щастие на всички. За това ще направим всичко възможно да спечелим", допълни той.

Вижте целия обект във видеото.

#Садио Мане

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