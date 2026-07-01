Садио Мане мечтае за световна титла със Сенегал на последния си голям турнир

Крилото иска да изведе тима до трофея на Мондиал 2026
Футболистът на Сенегал Садио Мане играе на второто си световно първенство.
Крилото сбъдва мечтата си през 2018 година, когато открива головата си сметка на световни финали.
"Световното първенство е мечта на всеки футболист, когато е млад. Сега аз имам възможността да играя за втори път. Опитвам се да се връщам в Сенегал веднъж годишно и прекарвам страхотно време там с семейството и приятелите си. Това означава много за мен. Оттам започна всичко. Когато бях по-млад, гледах националния отбор, когато играеше на Купата на Африканските нации или на световното първенство. Гледането на световното първенство и национални отбор ми даде силата да повярвам в тази мечта. Посланието, което бих искал да отправя към хората е да мечтаят смело. Всеки има правото да мечтае. През 2018 г. вкарах първия си гол на световното първенство. Това беше изключителен момент за мен. Беше моя мечта", сподели играчът на Ал-Насър.
Този гол го кара да вярва, че за него и родината му предстоят още паметни мигове на световно първенство.
"Но когато се стремиш към нещо голямо, трябва да си готов и на много жертви. Ще има и добри и по-трудни моменти, така че трябва да си психически силен. Със сигурност това ще бъде последният ми голям шампионат с този отбор. Работя всеки ден, за да оставим дори малка следа завинаги и дълбоко в себе си знам, че ще го направим. Световното първенство е състезание, което носи щастие на всички. За това ще направим всичко възможно да спечелим", допълни той.
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