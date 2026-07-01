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Белгия научи уроците си в груповата фаза и е готов за елиминациите

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Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
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"Червените дяволи" оглавиха групата с и гледат към 1/16-финалите.

Белгия футбол мъже
Снимка: БТА
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Белгия ще премери сили със Сенегал в 1/16-финален мач на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

"Червените дяволи" започнаха турнира с равенство с Египет - 1:1, преди да последва и нулево реми с Иран. В последния мач от група "Г" възпитаниците на Руди Гарсия записаха убедителна победа с 5:0 над Нова Зеландия, за да оглавят класирането.

Какво научи от мачовете дотук и готов ли е за следващото изпитание? Вижте във видеото.

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