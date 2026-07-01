БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в...
Чете се за: 03:55 мин.
Голям пожар в София - горят 2000 кв. м халета за...
Чете се за: 03:27 мин.
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:32 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След инцидента в Ахелой: Прокуратурата повдигна обвинения на водача на джета

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Прокуратурата повдигна обвинение на водача на джета и управител на водната база след тежкия инцидент с атракцион на плажа в Ахелой. Той беше отново задържан само часове, след като излезе от ареста днес по обед.

Продължава да е тежко състоянието на 17-годишното момче от Израел, което пострада най-сериозно, след като т.нар. „банан“, дърпан от джет, се преобърна край скалите на плажа.

Служителите на водната база прехвърлили вината за инцидента на подводен камък, но според свидетели водачът на джета е изгубил контрол при рязък завой.

Димитър Нейчев, кмет на Ахелой: „Казаха, че се удрят в камък отдолу и момчетата отскачат, скачат сами и едното се удря. Но след това други казват, че не е взет правилно завоят и така се е ударило.“

Мъжът, управлявал джета, е Иван Сивов, който се води и управител на водната база. След инцидента се е опитал да отпрати дошлите на помощ спасители.

Валентин Ненков, спасител на плажа в Ахелой: „Дори на мен ми каза – „Иди си на поста“, един вид да не го пипам момчето, но аз се почувствах отговорен. Бяха му сложили тампончета на главата, върнах се, взех кислородна вода и риванол.“

След като по обяд управителят излезе от ареста след изтичане на мярката от 24 часа, малко по-късно беше отново арестуван. Прокуратурата му повдигна и обвинение.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: „За средна телесна повреда при професионална непредпазливост. Но ако при изготвянето на съдебномедицинските експертизи се промени квалификацията на самите телесни увреждания или имаме телесни увреждания на повече от едно лице, ще се промени и квалификацията на обвинението.“

След проверка на Морска администрация водната база се оказа без документи и е функционирала в разрез с правилата. От Министерството на туризма днес провериха дали изобщо на ивицата може да има атракциони.

Радослав Ангелов, експерт от Министерството на туризма: „По схема тук има водна база. Когато обаче се открива, те са длъжни да уведомят Морска администрация, която вече да им даде разрешение.“

Задържаният водач на джета пък нямал документ за правоспособност. Трябвало да се яви на изпит след три дни.

Недко Ташев, представител на наемателя на плажа: „Уговорката с наемателя е, че базата ще започне да функционира, след като има всички документи. Ако той е избързал, направил е нещо на своя глава, но това не мога да го коментирам.“

Морска администрация ще глоби управителя на водната база с 1 500 евро, а ако бъде признат за виновен, може да получи наказание до 2 години затвор.


#Ахелой #Бургас #джет #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
4
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
5
Дъжд и понижение на температурите в сряда
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Криминално

ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
Осем задържани в София за измама с европейски средства в размер на 900 000 евро Осем задържани в София за измама с европейски средства в размер на 900 000 евро
Чете се за: 01:25 мин.
Девет души са задържани при спецоперация срещу разпространението на наркотици Девет души са задържани при спецоперация срещу разпространението на наркотици
Чете се за: 01:22 мин.
Митничари откриха над 47 кг марихуана в тайник на лек автомобил на "Капитан Андреево" Митничари откриха над 47 кг марихуана в тайник на лек автомобил на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:32 мин.
Митничари на "Лесово" спряха контрабанда на 25 надуваеми лодки Митничари на "Лесово" спряха контрабанда на 25 надуваеми лодки
6943
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията за отпадъци в София (СНИМКИ)
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Канада влиза в „Евровизия“ – първото ѝ участие ще...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ