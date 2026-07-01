След инцидента в Ахелой: Прокуратурата повдигна обвинения на водача на джета

Прокуратурата повдигна обвинение на водача на джета и управител на водната база след тежкия инцидент с атракцион на плажа в Ахелой. Той беше отново задържан само часове, след като излезе от ареста днес по обед.

Продължава да е тежко състоянието на 17-годишното момче от Израел, което пострада най-сериозно, след като т.нар. „банан“, дърпан от джет, се преобърна край скалите на плажа.

Служителите на водната база прехвърлили вината за инцидента на подводен камък, но според свидетели водачът на джета е изгубил контрол при рязък завой.

Димитър Нейчев, кмет на Ахелой: „Казаха, че се удрят в камък отдолу и момчетата отскачат, скачат сами и едното се удря. Но след това други казват, че не е взет правилно завоят и така се е ударило.“

Мъжът, управлявал джета, е Иван Сивов, който се води и управител на водната база. След инцидента се е опитал да отпрати дошлите на помощ спасители.

Валентин Ненков, спасител на плажа в Ахелой: „Дори на мен ми каза – „Иди си на поста“, един вид да не го пипам момчето, но аз се почувствах отговорен. Бяха му сложили тампончета на главата, върнах се, взех кислородна вода и риванол.“

След като по обяд управителят излезе от ареста след изтичане на мярката от 24 часа, малко по-късно беше отново арестуван. Прокуратурата му повдигна и обвинение.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: „За средна телесна повреда при професионална непредпазливост. Но ако при изготвянето на съдебномедицинските експертизи се промени квалификацията на самите телесни увреждания или имаме телесни увреждания на повече от едно лице, ще се промени и квалификацията на обвинението.“

След проверка на Морска администрация водната база се оказа без документи и е функционирала в разрез с правилата. От Министерството на туризма днес провериха дали изобщо на ивицата може да има атракциони.

Радослав Ангелов, експерт от Министерството на туризма: „По схема тук има водна база. Когато обаче се открива, те са длъжни да уведомят Морска администрация, която вече да им даде разрешение.“

Задържаният водач на джета пък нямал документ за правоспособност. Трябвало да се яви на изпит след три дни.

Недко Ташев, представител на наемателя на плажа: „Уговорката с наемателя е, че базата ще започне да функционира, след като има всички документи. Ако той е избързал, направил е нещо на своя глава, но това не мога да го коментирам.“

Морска администрация ще глоби управителя на водната база с 1 500 евро, а ако бъде признат за виновен, може да получи наказание до 2 години затвор.





