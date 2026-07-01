Проливни валежи, гръмотевични бури и градушки имаше днес в много райони от страната, включително и в София. Валежи – на места интензивни и значителни по количество, придружени от гръмотевична дейност – се очакват във всички дни до събота.

През нощта почти навсякъде ще спре да вали. Минималните температури и утре ще останат без промяна – между 17° и 22°, в София около 17°. Със слаб до умерен вятър от северозапад ще прониква относително по-студен въздух, а максималните температури още малко ще се понижат и ще бъдат между 28° и 34°, в София – около 28°.

Преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд на много места се очакват валежи и гръмотевици. Предупреждение за значителни количества валежи, мощни гръмотевични бури и опасност от градушки е обявено вече в цялата страна.

Интензивни валежи и гръмотевична дейност се очакват и в планините, също главно през втората половина на деня. За разлика от днес, утре ще вали и по морския бряг. Вятърът ще е умерен от югоизток, а максималните температури ще бъдат между 28° и 30°.

Слънчево и горещо ще остане в южните части на Балканите. В останалите райони ще има валежи, на места интензивни и с гръмотевична дейност, а температурите ще се понижават. Ще вали и в страните от Източна Европа, където също се очаква понижение на температурите. Превалявания ще има и на Апенините.

В повечето райони на Западна и Централна Европа, които са под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево, а на Пиренейския полуостров – отново горещо.

У нас в петък и събота понижението на температурите ще продължи. Времето ще остане променливо – ще има и слънчеви часове, но и райони с валежи, гръмотевични бури и градушки. В неделя ще вали на по-малко места. Максималните температури ще се задържат без промяна, а минималните слабо ще се понижат. В понеделник ще преобладава слънчево време, но не са изключени слаби и изолирани превалявания.



