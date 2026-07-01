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Сигнал за незаконно строителство във „Връбница“: Информация за 16 случая е предадена на прокуратурата

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Сигнал за незаконно строителство във „Връбница“: Информация за 16 случая е предадена на прокуратурата
Снимка: БТА
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Общинският съветник от „Възраждане“ Деян Николов сигнализира за незаконно строителство в столичния район „Връбница“. Според бивш служител по строителен контрол, работил там, става въпрос за десетки хиляди квадратни метра, изградени без необходимите строителни книжа, и стотици нарушения. Информация за 16 конкретни случая е предоставена на ГДБОП и прокуратурата.

инж. Иван Георгиев, бивш контрольор по строителството в район „Връбница“: „Бях на работа в район „Връбница“ от 20 октомври. Освободен съм на 22 април. За 100 работни дни са образувани 67 наказателни производства, около 150 констативни акта. Това са нарушения по Закона за устройство на територията, незаконно строителство.“

От Столичната община отхвърлиха твърденията, че не са реагирали на сигналите за предполагаемо незаконно строителство в столичния район „Връбница“. В становището се казва, че кметът Васил Терзиев и администрацията му са предприели всички действия в рамките на законовите си правомощия.

На 18 юни Терзиев е утвърдил доклада от съвместната проверка, като се установяват редица нарушения и бездействия от страна на районната администрация при упражняването на контролните ѝ правомощия по Закона за устройство на територията.

При съвместна проверка са установени редица нарушения от страна на районната администрация. Кметът на района Румен Костадинов не отговори на обаждания от БНТ.

#Връбница #кметът Васил Терзиев #София #незаконно строителство

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