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Имунизацията срещу варицела вече е задължителна и безплатна за родените след 1 януари 2025 г.

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Амбицията на здравните власти е 80% от децата да бъдат ваксинирани срещу вируса в следващите няколко години

имунизацията варицела вече задължителна безплатна родените януари 2025
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Безплатна ваксина срещу варицела, но не за всички деца. От днес имунизацията е част от календара на България и е задължителна, но само за родените след 1 януари 2025 година.

Магдалена Христова е учителка в детска градина. Преди няколко години е купила препоръчителната ваксина срещу варицела за сина си.

Магдалена Христова-Кирилова, учителка: „За мен е изключително важно децата да се предпазят от заразяването с този вирус. Имам наблюдения над други деца, които са го карали доста тежко. Има почти всяка година група, която е карантинирана заради варицела. Така че апелът ми е наистина към всички родители да се възползват.“

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: „Това е едно доста широко циркулиращо в България заболяване, което не протича само с един безобиден обрив. Хубаво е, че здравните власти решиха тази ваксина да влезе в Националния имунизационен календар.“

Ваксината срещу варицела вече е задължителна и безплатна за децата, родени след 1 януари 2025 г. Днес едногодишната дъщеря на Магдалена получи първата доза защита.

Магдалена Христова-Кирилова, учителка: „Това, че е безплатна, е добре за всички. Не само за мен. Надявам се наистина да достигне до много повече хора и когато е безплатна, родителите да ваксинират децата си. Смятам, че ако всички се ваксинират, ще спре разпространението на вируса.“

Когато навърши 4 години, дъщерята на Магдалена ще получи втора задължителна безплатна доза ваксина срещу варицела.

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: „И след това няма данни да се налага поставяне на нова бустер доза през годините. Нямаме проблем с ваксината, тоест нито едно ваксинирано дете не се е разболяло.“

Амбицията на здравните власти е 80% от децата да бъдат ваксинирани срещу варицела в следващите няколко години.

д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Контрол на заразните болести“, МЗ: „Ако не успеем да се справим с това предизвикателство и достигнем 80% имунизирани, рискуваме заболяването да се прехвърли към родителите на тези деца, които са ваксинирани. Няма да се увеличи заболеваемостта, но ще се увеличи броят на усложненията и смъртните случаи, защото при младите и възрастните варицелата протича с по-висок риск от тежък изход.“

Държавата е поръчала 180 000 дози ваксина срещу варицела за следващите три години. За по-големите неваксинирани деца имунизацията е препоръчителна, а ваксината е за сметка на семейния бюджет.

#ваксинация срещу варицела #имунизация на деца #2025 #задължителна ваксинация

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