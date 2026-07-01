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Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Проектите за държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година влязоха в Народното събрание за обсъждане и гласуване. Преди това трите законопроекта бяха одобрени от правителството. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев даде подробна обосновка на завишените разходи за издръжка и инвестиции.

Правителството днес прие и решение за управление на държавния дълг до 2028 г. Очаква се общият размер на дълга за три години да се увеличи с над 10 млрд. евро и да достигне над 50 млрд. евро. Гълъб Донев представи и разбивка на увеличените разходи в проектобюджета.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Да правиш рубрика във Facebook перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са направени, имат решенията, приети през 2026 година от правителството на Желязков и Гюров.“

По думите му разходите за издръжка се увеличават с над 1 млрд. лв. заради отделените средства за избори, Джиро д'Италия, плащания за отбрана, социални придобивки и „Евровизия“. При капиталовите разходи също са заложени непокрити досега задължения от предишните правителства.

Гълъб Донев, министър на финансите: „За 2026 година те нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 2 милиарда 487 милиона и 300 хиляди евро.“

По-голямата част от капиталовите разходи са свързани с европейски проекти.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализация на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет. Другата опастност е да връщаме средства. За да се намалят разходите, правителството вече прави ревизия и на обществени поръчки. Процедури за 500 млн. евро ще бъдат ревизирани преди да се разплатят."

Румен Радев, премиер на България: „Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Ще предложим съществени законови промени, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частния капитал.“

Премиерът обяви и откриването на денонощна телефонна линия за сигнали, на която всеки желаещ може да остави съобщение. Сигнали ще се приемат и на електронен адрес.

Румен Радев, премиер на България: „Аз очаквам Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързи и щателни проверки на ремонтите и строителството на пътища. Спираме сляпото плащане само по фактури.“

Ще се търси и отговорност от държавни служители, приели некачествено изпълнени обекти.

#премиера Румен Радев #Бюджет 2026 #Гълъб Донев

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