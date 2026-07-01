Голям пожар в София - горят 2000 кв. м халета за преработка на отпадъци, няма вода в хидрантите

Пожар в хале за преработка на пластмаса на ул. "Банско шосе" в кв. "Република".

На място са изпратени 6 пожарни коли, един химически екип и линейка, съобщиха за БНТ от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". По първоначална информация няма данни за пострадали. Сигналът за огъня е подаден около 16.30 ч.

Около 2000 кв. метра са засегнати от пожара, който е обхванал две големи халета, няколко по-малки постройки и обслужващи сгради. Това съобщи директорът на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар Веселин Гетов.

По думите му екипите на пожарната са насочили усилията си към предотвратяване на разпространението на огъня към съседните имоти.

"Започнали сме основните действия за запазване на съседните имоти от разпространение. Каквото е изгоряло, е изгоряло. Него не можем да спасим", заяви старши комисар Гетов.

Той подчерта, че приоритет е както ограничаването на пожара, така и безопасността на служителите, участващи в гасенето. Причината е, че конструкцията на халетата е метална, силно нагрята и вече е провиснала, което създава риск от срутване.

"Ако има вътре хора, служители, биха били застрашени от падането на сградата", обясни директорът на столичната пожарна.

Още в началото на инцидента всички намиращи се на място служители са били своевременно евакуирани. По информация на пожарната в обекта са се намирали няколко души, които са били изведени безопасно.

"Има нови изградени хидранти. Оказва, че нямаме вода в тях. Викаме допълнителни автомобили, водоноски, пожарни автомобили. Искам да подчертая, ето го и нашия автомобил, който прави замервания непрекъснато, през цялото време, да установи дали има вредни емисии към населените места, по-скоро близкостоящите квартали, най-близо е "Люлин", заяви директорът на столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" старши комисар Веселин Гетов. - А към момента има ли такива установени вредни емисии? Има ли някакво замърсяване на въздуха? - В момента, както виждате, замърсяването се разпределя според дозата на ветровете. Нас ни интересува дали тези вредни конвективни полтолци ще засегнат населените места и ще изплашат хора."

Движението по ул. "Банско шосе" е спряно.

Снимки: БНТ

От РИОСВ съобщиха за БНТ, че на мястото на пожара е изпратен екип. В момента качеството на въздуха се измерва от екип на пожарната служба. По тяхна информация няма данни за замърсяване на въздуха.

По темата работят Альоша Шаламанов, Виолета Русенова