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Интензивни валежи и гръмотевични бури следобед

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Интензивни валежи и гръмотевични бури следобед
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В следобедните часове на много места в почти цялата страна се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури. Има и условия за градушки.

Слънчево ще остане в югоизточните и източните части от страната, включително и по Черноморието. Ще духа умерен източен вятър, а максималните температури ще бъдат по-ниски от вчера — в повечето места между 31 и 36°, в София около 30°, а по морския бряг между 29 и 32°.

През нощта валежите почти навсякъде ще спрат. Минималните температури утре ще останат без промяна — между 17 и 22°, в София около 17°, а максималните още малко ще се понижат и ще бъдат между 28 и 34°, в София около 28°. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад.

Преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд на много места се очакват валежи и гръмотевици.

Предупреждение за значителни количества валежи, мощни гръмотевични бури и опасност от градушки е обявено за цялата страна.

Интензивни валежи и гръмотевична дейност се очакват и в планините, главно през втората половина на деня.

За разлика от днес, утре ще вали и по морския бряг. Вятърът ще е умерен от югоизток, а максималните температури ще бъдат между 28° и 30°.

В петък и събота понижението на температурите ще продължи. Времето ще остане променливо — ще има и слънчеви часове, но и райони с валежи, гръмотевични бури и градушки.

В неделя ще вали на по-малко места. Максималните температури ще се задържат без съществена промяна, а минималните слабо ще се понижат.

В понеделник ще преобладава слънчево време, но не са изключени слаби и изолирани превалявания.

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