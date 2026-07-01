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Парламентът отхвърли на първо четене предложението на ПП за 100% обезщетение при отказ от майчинство

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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започва изплащането обезщетенията майчинство
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Парламентът отхвърли на първо четене увеличаването на обезщетението при неизползване на отпуска по майчинство от 50 на 100%. Предложението е на „Продължаваме промяната“, според които промените ще дадат допълнителна подкрепа на майките, които се връщат на работа по-рано.

Вносителите смятат, че прекъсването на майчинството има положителен ефект върху икономиката, тъй като се увеличават приходите в бюджета. Управляващите контрираха – мярката не е справедлива и заявиха, че в бюджета за следващата година ще работят в посока обезщетението да стане 75%.

Петър Витанов, "Прогресивна България": „100% обезщетение не е най-справедливото нещо, защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход."

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Най-ценният ресурс са хората, децата. И тук не става въпрос дали е лява или дясна мярката, тя е човешка. Освен, че не представлява разход за държавата, представлява огромен приход."

#връщане на работа # обезщетение #ПП #майчинство

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