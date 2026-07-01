150 проверки за два дни: НАП засече разминавания в каси и неиздадени бележки

Започна контролната кампания на данъчната агенция по Черноморието. Тази година тя тръгна от Варна в началото на седмицата. През изминалата нощ екипи на НАП провериха търговски обекти в града. За два дни от НАП са направили 150 проверки, констатираните нарушения са 50, за Варна - около 15.

Снощи имаше проверка в няколко заведени на крайбрежната алея във Варна.

„Започнахме лятната контролна кампания в понеделник, т.е. два дни вече. Резултатите към този момент са от 150 проверени обекта. В около 50 са констатирани нарушения. В изминалата нощ във връзка с Джулай морнинг са направени 30 проверки общо на Черноморието, като констатираните нарушения са 15. Нарушенията са на издаване на касови бележки в най-общия случай и разлика в наличността на касите и маркирането на касовия апарат“, обясни Анна Митева, директор Дирекция „Комуникация”, ЦУ на НАП.

Проверките ще продължат до края на активния сезон, като те обхващат различни обекти, ресторанти, магазини, атракционни, паркинги, заведения, чедъри, шезлонги, също така борци и тържища.

Митева допълни, че при проверката тази вечер на крайбрежната алея във Варна са констатирани две нарушения.

„В едно от заведенията липса на издаване на касови бележки, в другото несъответствие на наличността в касата и маркирането в касови апарати.“

Проверките ще продължат през целия сезон, съобщи във Варна Анна Митова - директор „Комуникации“ в НАП.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Цекова.