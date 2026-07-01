Начален удар - 01.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ водещата Моника Симеонова посрещна Борислав Орлинов. Спортният журналист, който изгледа на живо част от мачовете на Мондиал 2026, направи анализ на случващото се до момента и на последните три срещи от 1/16-финалите.

Двамата обърнаха внимание на играта, която демонстрира Франция при победата срещу Швеция с 3:0. Сред темите бе и докъде могат да стигнат „петлите“ на световното първенство и можем ли да видим отново финал срещу Аржентина.

Специален гост в студиото бе и Мария-Луиза. Моделът и дизайнер даде малко по-различен поглед на футбола,