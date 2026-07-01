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След тежкия инцидент в Ахелой: Две версии за случилото се

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:15 мин.
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Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии довели до инцидента.

Инцидентът е станал, след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип „банан“, теглено от джет. По първоначална информация момчето е ударило главата си в крайбрежните камъни. По последна информация младежът е в много тежко състояние в реанимацията на УМБАЛ – Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят за живота му.

Кметът на Ахелой Димитър Нейчев заяви, че към момента се обсъждат две версии за случилото се.

„Информациите, които знам аз, са две. Едното е, че на свободен ход, когато вече е излизало креслото с туристите, е закачило камъните, защото е по-плитко тук и така и пада и се удря. Другото е, че е бил взет неправилно завой и едно от момчетата пада и си удря главата. Падат няколко, но едното се удря по-зле.“

По думите му официалните причини все още се изясняват от разследващите органи.

Кметът на Ахелой е разговарял с хората в района, но те са казали, че не са видели нищо.

„Само един каза, че едно от пострадалото момче е излязло и е седнало на заведението, вървяло е до там. Било е в кръв.“

Проверката на институциите е установила сериозни нарушения. Водната база не е притежавала необходимите документи и сертификати за извършване на водно-развлекателна дейност. Установено е още, че водачът на джета също не е разполагал с необходимата правоспособност.

Кметът обясни, че не е знаел за тези нарушения. По думите му базата е работила и не е имало инциденти.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#инциднет #Ахелой #воден атракцион

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