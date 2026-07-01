БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Парите на държавата: Кабинетът приема проектобюджетите на държавата, НЗОК и ДОО

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Правителството ще гласува проектобюджети на държавата, Здравната каса и общественото осигуряне. Това ще се случи на заседанието на кабинета днес.

Новият бюджет е със заложен дефицит от 5,7% от БВП и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13,5 милиарда са предвидени за пенсии.

Сред основните промени са: увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро. Поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители.

Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха, с изключение на АИКБ.

След гласуването им днес от правителството, трите проектобюджета ще бъдат внесени за обсъждане в НС.

#Бюджет 2026 #бюджет на ДОО #бюджет на НЗОК #правителство #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
3
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
4
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
5
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
6
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Финанси

Рекорден дефицит от над 2,5 млрд. евро към края на месец май
Рекорден дефицит от над 2,5 млрд. евро към края на месец май
Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходите Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходите
Чете се за: 03:35 мин.
Бюджетна комисия в НС: Депутатите гласуваха възлагането на трите мащабни одита Бюджетна комисия в НС: Депутатите гласуваха възлагането на трите мащабни одита
Чете се за: 01:07 мин.
С много критики и под условие социалните партньори приеха проекта за държавния бюджет С много критики и под условие социалните партньори приеха проекта за държавния бюджет
Чете се за: 03:40 мин.
Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет? Парите на държавата: Какви са резултатите от заседанието на Тристранния съвет?
Чете се за: 02:45 мин.
"Прогресивна България" иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация "Прогресивна България" иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Парите на държавата: Кабинетът приема проектобюджетите на държавата, НЗОК и ДОО Парите на държавата: Кабинетът приема проектобюджетите на държавата, НЗОК и ДОО
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти Финансовите декларации на Тръмп: 1,4 милиарда долара доходи от криптопроекти
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на свободата? Джулай Морнинг във Варна - как изгревът се превърна в символ на свободата?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Ротационно председателство нас ЕС: Предизвикателства и приоритети...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НАП проверява заведения по крайбрежната алея във Варна
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Дъжд и понижение на температурите в сряда
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Самолетът, подал сигнал за незаконна намеса на борда, излетя от...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ