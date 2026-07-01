Парите на държавата: Кабинетът приема проектобюджетите на държавата, НЗОК и ДОО

Правителството ще гласува проектобюджети на държавата, Здравната каса и общественото осигуряне. Това ще се случи на заседанието на кабинета днес.



Новият бюджет е със заложен дефицит от 5,7% от БВП и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13,5 милиарда са предвидени за пенсии.

Сред основните промени са: увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро. Поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители.

Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха, с изключение на АИКБ.

След гласуването им днес от правителството, трите проектобюджета ще бъдат внесени за обсъждане в НС.