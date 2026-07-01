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НАП проверява заведения по крайбрежната алея във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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НАП проверява заведения по крайбрежната алея във Варна
Снимка: БТА
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Инспектори на Националната агенция за приходите проверява заведения по крайбрежната алея във Варна.

"Инспекторите следят за спазването на данъчно-осигурителното законодателство, дали се издават касови бележки, сравняват наличностите в касата, дали отговарят на това, което е фиксирано и запаметено в касовите апарати", каза директорът на Дирекция "Комуникации" в Приходната агенция Анна Митова. Тя допълни, че е в едно от заведенията е констатирано неиздаване на касови бележки.

Митова посочи, че проверките ще продължат цяла нощ. При установяване на нарушения ще бъдат наложени санкции. За неиздаване на фискален бон наказанието е от 100 до над 2000 евро.

Проверките са част от лятната контролна кампания на Приходната агенция.

#проверки на НАП #заведения #Варна

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