НАП проверява заведения по крайбрежната алея във Варна

Инспектори на Националната агенция за приходите проверява заведения по крайбрежната алея във Варна.

"Инспекторите следят за спазването на данъчно-осигурителното законодателство, дали се издават касови бележки, сравняват наличностите в касата, дали отговарят на това, което е фиксирано и запаметено в касовите апарати", каза директорът на Дирекция "Комуникации" в Приходната агенция Анна Митова. Тя допълни, че е в едно от заведенията е констатирано неиздаване на касови бележки.

Митова посочи, че проверките ще продължат цяла нощ. При установяване на нарушения ще бъдат наложени санкции. За неиздаване на фискален бон наказанието е от 100 до над 2000 евро.

Проверките са част от лятната контролна кампания на Приходната агенция.