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Самолетът, подал сигнал за незаконна намеса на борда, излетя от летище Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:27 мин.
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самолетът подал сигнал незаконна намеса борда излетя летище бургас
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Пътническият самолет, подал сигнал за незаконна намеса на борда, излетя от летище Бургас в полунощ. Очаква се той да кацне около 1.15 ч. в Тел Авив. Самолетът остана близо седем часа на бургаския аеропорт, след като кацна извънредно този следобед в 17.15 ч.

Причина за пренасочването беше техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за отвличане. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът напусна територията на страната ни през Турция, където два турски F-16 на Военновъздушните сили прихванаха самолета, за да продължи по маршрута си.

Машината след това прекрати полета си към Тел Авив и по искане на превозвача беше насочена обратно към България, където кацна успешно на летището в Бургас.

И на влизане в страната преди да отиде към Турция и след връщането от Турция самолетът е ескортиран от изтребител от трета Авиобаза МиГ-29.

# фалшив сигнал #летище Бургас #самолет

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