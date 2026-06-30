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Взаимни обвинения - управляващите и ГЕРБ в спор за договорите за мантинели

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: илюстративна
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Управляващите и ГЕРБ с взаимни обвинения в покровителство над фирмите, които доставят и монтират мантинели по пътищата у нас. Първо вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че зад двете фирми прозира бившият премиер Бойко Борисов. От ГЕРБ незабавно отговориха, като извадиха последните договори, сключени с двете фирми по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, когато служебен министър е Иван Шишков.

Според вътрешния министър мантинелите в България се произвеждат, доставят и монтират на най-високи цени в региона, а вероятно и в Европа, като пазарът се държи от две основни фирми.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснят и подробно. Но нека да се научим да назоваваме неща с точните им имена. Нека говорим истината, не е толкова страшно, не боли."

От ГЕРБ заявиха, че ще съдят Демерджиев. Отрекоха връзки на Борисов с фирмите за мантинели и извадиха последните договори, сключени през есента на 2022 г.

Николай Нанков, депутат от ГЕРБ, бивш министър на регионалното развитие: "Това са действащите, подписаните от министър Шишков през 2022 г. месеците септември и октомври, договори за ограничителни системи по пътищата, т.е. за мантинели. Това са последно сключваните договори, повтарям, от кабинета Гълъб Донев с регионален министър Шишков."

Регионалният министър контрира, че поръчките, за които ГЕРБ говорят са обявени по времето на кабинета "Петков", приключили когато е бил служебен министър, а договорите са подписани от АПИ при това с четири фирми за 6-те района в страната.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Поне видимо не създават монопол на никого. Договорите са за обща стойност 300 милиона лева. 2025 г. с поредица от анекси и в един момент по тези договори се изплащат 500 милиона лева."

Тези договори са изтекли в края на миналата година и е обявено нова обществена поръчка.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Забележете, става въпрос за един милиард лева и става въпрос така, че една фирма да я спечели, което означава, че за следващите години някой се беше приготвил да направи така, че да имаме фирма монополист."

Според Шишков тази поръчка ще бъде прекратена. От ГЕРБ пък казват, че преди да е прекратена е възложено ин-хаус смяната и поддръжката на мантинели.

Николай Нанков, народен представител от ГЕРБ, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството: "С "Автомагистрали" - фирма. Държавното предприятие, което след промяната в Закона трябва да произвежда мантинели. Не просто да закупува от фирма "Хикс" и да доставя, а да произвежда мантинели."

Шишков отговори, че "Автомагистрали" ще сменя мантинели, където е необходимо, докато се направи нова процедура.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Аз мисля, че няма никакъв проблем, капацитетът на дружеството е достатъчен, за да може това дружество да подменя мантинели."

Новите поръчки ще бъдат обвързани и с текущите ремонти на пътищата, за да се постигне по-добра ефективност и мантинелите да бъдат сменяни, когато участъците се преасфалтират.

#Иван Демерджиев #мантинели

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