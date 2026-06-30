Как от министерството на туризма ще спасяват летния туризъм?

Кризисно ще действа Министерството на туризма, за да се спаси летния сезон. Това обяви ресорният министър преди първото заседание на Съвета за реформи в туризма. Няма да се бърза със законодателни промени, но държавата ще помогне с финансиране.

При слънчев септември, летният туристически сезон се очаква да е сходен с миналогодишния, въпреки слабото начало.

Илин Димитров министър на туризма: "Туристическото междучасие, което наследихме от предишни управления, приключи. Този летен сезон е резултат от работата на предишния кабинет и резултатът от летния сезон, ние може да реагираме кризисно."

Няма да се бърза със законодателни промени, но ще се приемат няколко спешни регламента. Държавата залага на агресивна рекламна кампания, в която вече участват DARA и Карлос Насар. За спасяването на сезона ще бъдат осигурени и 300 млн. eвро от Българската банка за развитие и Фонда на фондовете.

Александър Пулев вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите индустрията: "Там имаме план да увеличим капитала на банката изцяло на пазарни начала, без да утежняваме бюджета. През Фонда на фондовете се развива един интересен финансов инструмент - микс междугрантово финансиране и кредит на много облекчени нива."

Целта е да се привлекат туристи от Германия, Румъния, Полша, Чехия и Турция. Вицепремиерът Иво Христов обаче заподозря връзка между отлива на почиващи по българското Черноморие и цените в курортите.

Иво Христов вицепремиер и министър без портфейл: "Според мен този манталитет на ден година храни, според мен е един от големите проблеми на българския туризъм и търговия и това е проблем, който държавата не може да разреши."

Предстоящото домакинство на Евровизия е момент, в който България трябва да изкове своя образ като туристическа дестинация.



