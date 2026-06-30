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Как от министерството на туризма ще спасяват летния туризъм?

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Кризисно ще действа Министерството на туризма, за да се спаси летния сезон. Това обяви ресорният министър преди първото заседание на Съвета за реформи в туризма. Няма да се бърза със законодателни промени, но държавата ще помогне с финансиране.

При слънчев септември, летният туристически сезон се очаква да е сходен с миналогодишния, въпреки слабото начало.

Илин Димитров министър на туризма: "Туристическото междучасие, което наследихме от предишни управления, приключи. Този летен сезон е резултат от работата на предишния кабинет и резултатът от летния сезон, ние може да реагираме кризисно."

Няма да се бърза със законодателни промени, но ще се приемат няколко спешни регламента. Държавата залага на агресивна рекламна кампания, в която вече участват DARA и Карлос Насар. За спасяването на сезона ще бъдат осигурени и 300 млн. eвро от Българската банка за развитие и Фонда на фондовете.

Александър Пулев вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите индустрията: "Там имаме план да увеличим капитала на банката изцяло на пазарни начала, без да утежняваме бюджета. През Фонда на фондовете се развива един интересен финансов инструмент - микс междугрантово финансиране и кредит на много облекчени нива."

Целта е да се привлекат туристи от Германия, Румъния, Полша, Чехия и Турция. Вицепремиерът Иво Христов обаче заподозря връзка между отлива на почиващи по българското Черноморие и цените в курортите.

Иво Христов вицепремиер и министър без портфейл: "Според мен този манталитет на ден година храни, според мен е един от големите проблеми на българския туризъм и търговия и това е проблем, който държавата не може да разреши."

Предстоящото домакинство на Евровизия е момент, в който България трябва да изкове своя образ като туристическа дестинация.

#летен туризъм #Министерство на туризма #туризъм #мерки

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