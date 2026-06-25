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DARA ще разказва историята на България пред света

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Страната ни има нужда от звездните си лица, за да научат милиони хора за нейната история и красота, уверен е министърът на туризма Илин Димитров

dara разказва историята българия света
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Победителката в музикалния конкурс "Евровизия" 2026 DARA прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. В срещата взе участие и генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която има задачата да организира следващото издание на "Евровизия" в България.

Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи - артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които могат да говорят за страната ни лично и убедително.

DARA посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Тя сподели, че е горда със забележителностите на морската столица, като Варненския халколитен некропол (най-старото обработено злато в света), природния феномен "Побити камъни", Аладжа манастир, Римските терми и др.

"Любимият ми предмет в училище беше историята. За мен е важно посланието към публиката да бъде лично. Когато човек говори за място, което наистина е почувствал, тогава то стига много по-силно до хората", каза DARA.

Според генералния директор на БНТ Милена Милотинова страната ни има изключително силна идентичност като древна държава, дала една от най-разпространените писмености, и този разказ трябва да бъде представян пред света. "Евровизия" е световно шоу, което прави целогодишна кампания на страната-домакин. С лице като DARA ще повишим интереса към България.

Министър Илин Димитров връчи на DARA и специален подарък - статуетка с роза, която е най-популярният символ на страната ни.

#DARA #Милена Милотинова #Илин Димитров #евровизия

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