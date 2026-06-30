Осем задържани в София за измама с европейски средства в размер на 900 000 евро

По искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани осем заподозрени, включително длъжностно лице, за измама със субсидии в размер на 900 000 евро, свързана с обезщетения за заетост, съобщиха от институцията в Люксембург.

Задържанията са свързани с разследване на дейността на организирана престъпна група, заподозряна в измамно получаване на средства от ЕС по програми за подкрепа на заетостта. Служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) са извършили и осем претърсвания и са иззели документи и доказателства.

Според събраните досега доказателства членовете на групата са използвали търговски дружества, за да кандидатстват за проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. Смята се, че са подали невярна информация и са създали фиктивни трудови правоотношения, за да отговорят на изискванията за допустимост по програмата. Подозира се, че организираната престъпна група се е облагодетелствала от съучастието на длъжностно лице.

Общата сума на средствата, за които се твърди, че са заявени и получени чрез измама, е приблизително 990 000 евро.

Разследването продължава с цел изясняване на фактите и установяване на пълния обхват на предполагаемата престъпна дейност.