Какво стои зад успехите в академичното гребане и защо спортът привлича младите хора

Поредните домакинства на големи международни първенства на гребния канал в Пловдив провокират все по-основателен интерес към гребането като спорт. Седмица след Световната купа и месец преди световното първенство на гребната база се проведе и националният шампионат на България.

Какви са предимствата, ползите и трудностите в този спорт.

Трудно е да останеш безразличен към академичното гребане. Красотата на движението, тишината на водата и съвършеният синхрон между съотборниците превръщат всяка гонка в истински спектакъл. Но зад тази привидна лекота стоят безброй часове труд, дисциплина и характер.

А за децата от спортен клуб Левски гребането е не просто спорт, то е начин на живот. За разлика от Пловдив, където условията за подготовка са отлични, то столичните състезатели тренират на езерото Панчарево, което създава редици затруднения за привличането на нови деца. Но, с много труд, постоянство и любов към спорта, младите гребци и треньорите продължават да доказват, че големите шампиони се изграждат не само с талант, а и с много характер. А мечтата им е една – все повече деца да откриват красотата на гребането и един ден да защитават достойно българските цветове на големите международни форуми.

Вижте репортажа на Мария Павлова във видеото!