Забраниха къпането във водите на река Марица

Забранено е къпането във водите на река Марица и всички открити водни обекти по цялата крайбрежна ивица, в язовири и напоителни канали. За поредна година Община Свиленград налага ветото, за да ограничи фаталните инциденти.

По река Марица няма регламентирани места за плаж и къпане, но всяка година забраната се нарушава, особено в горещите дни, а такива предстоят.

Не липсват и трагични инциденти, тъй като реката е опасна и без охрана.