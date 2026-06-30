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РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
12:35, 30.06.2026
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
12:02, 30.06.2026
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Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
09:30, 30.06.2026
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
09:12, 30.06.2026
Чете се за: 03:15 мин.
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Спортни новини 30.06.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 30.06.2026
Спорт
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12:13, 30.06.2026
Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на...
12:04, 30.06.2026
Румен Радев откри първото заседание на Съвета за инвестициите
12:01, 30.06.2026
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в...
11:02, 30.06.2026
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09:46, 30.06.2026
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09:33, 30.06.2026
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