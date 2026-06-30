Наградиха президента Илияна Йотова с почетното звание “Доктор хонорис кауза”. На тържествена церемония в Българската академия на науките държавният глава беше отличена за развитието на българската наука, образование и култура по света.
Според академиците Йотова има личен принос за опазване на азбуката и съхраняването на културното наследство на България. БАН определя мандата ѝ като исторически, защото е първата жена президент у нас.
Илияна Йотова, президент: "Има мигове, които човек помни всеки ден и ги помни до последния си дъх, такъв ден за мен е днес. Изключително вълнуващ, един от най-важните дни в живота ми. Приемам титлата като огромна отговорност, защото е символен акт на приобщаване към делото и заветите на поколенията, изградили БАН."