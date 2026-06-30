Наградиха президента Илияна Йотова с почетното звание “Доктор хонорис кауза”. На тържествена церемония в Българската академия на науките държавният глава беше отличена за развитието на българската наука, образование и култура по света.

Според академиците Йотова има личен принос за опазване на азбуката и съхраняването на културното наследство на България. БАН определя мандата ѝ като исторически, защото е първата жена президент у нас.