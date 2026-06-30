БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По оста Киев - Москва: Зеленски се изказа подигравателно за военните действия на Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Режим на тока в Украйна заради горещините

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа подигравателно за военните действия на Русия и заяви, че след повече от 4 години война и 15 крайни срока за овладяване на Донбас, част от региона все още се контролира от Киев.

Обръщението на Зеленски идва в отговор на интервю на Владимир Путин, в което той за пореден път отхвърли всички украински предложения за слагане на край на войната.

Липсата на гориво в Русия е пряко следствие от успешните украински атаки дълбоко на руска територия и прецизни удари по енергийни обекти, каза Зеленски.

Ситуацията в Украйна остава сложна. От днес по график ще спира токът – енергийната мрежа в страната не издържа на натоварването. Този път причината е не студът, а горещините.

# Володимир Зеленски #Владимир Путин #Русия #война #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
3
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
4
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
5
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
6
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Русия

ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове
ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове
Недостиг на горива в Русия: Украинските удари срещу петролни рафинерии намалиха доставките Недостиг на горива в Русия: Украинските удари срещу петролни рафинерии намалиха доставките
Чете се за: 01:10 мин.
Путин призна за недостиг на горива Путин призна за недостиг на горива
Чете се за: 00:50 мин.
Санкциите срещу Русия: Ще останат ли в списъка патриарх Кирил и Вагит Алекперов? Санкциите срещу Русия: Ще останат ли в списъка патриарх Кирил и Вагит Алекперов?
Чете се за: 01:22 мин.
Властите в Крим обявиха извънредно положение Властите в Крим обявиха извънредно положение
Чете се за: 03:27 мин.
Украйна и Русия си размениха по 160 военнопленници Украйна и Русия си размениха по 160 военнопленници
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ