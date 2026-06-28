Заради войната в Украйна: Липса на хора застрашава прибирането на реколтата

Най-малко един загинал и десетки ранени след поредните руски атаки срещу Украйна. Не спират и украинските удари срещу Русия. Въпреки това, по време на конгреса на управляващата партия "Единна Русия", президентът Владимир Путин заяви, че Русия е "стъпила здраво" на краката си. Заради войната, прибирането на реколтата в Украйна ще бъде силно затруднено.

Оксана Суворова, комбайнер: "Това е хляб! Колкото по-бързо се прибере, толкова по-добре. А хора няма. Няма мъже... Останаха пенсионерите и жените."

Оксана жъне не защото това е професията й, а защото няма кой. Преди тези ниви са се обработвали от над 150 комбайни. Сега те са само 60. Машини има, но няма хора, най вече мъже. Почти всички са на фронта. Недостигът на работна ръка в селскостопанския сектор е над 30%. Преди всичко ставаше бързо - с един курс - жъне се, товари се, изнася се, казва Олександър Риженко, който управлява компания за износ на зърно.

Олександър Риженко, директор на компания за износ на зърно: "Сега се прибира на склад, след няколко дни, когато има свободни машини, се товари отново, за друго място. Това не е ефективно, а и увеличава цената на продукцията."

Украинците се опитват да компенсират липсата на работници с... иновации. Част от процесите в оранжериите на Микола Мелник, който отглежда предимно домати, са напълно автоматизирани. Проветряването и поливането се управляват от системи с ИИ, създават се максимално добри условия за растеж, с минимален ресурс.

Микола Мелник, селскостопански производител: "На този етап гледам на това като място, на което да тествам различни роботизирани системи, да ги развивам и подобрявам. За да може, евентуално, и други фермери да се възползват от тях."

Прибирането на реколтата е от огромно значение. За Украйна, чийто износ на селскостопанска продукция за миналата година е бил над 22 милиарда евро, но и за множество държави в Северна Африка, които разчитат на украинското зърно. На полето, при Оксана, липсата на хора, ще бъде компенсирана с повече работни часове. Но тя знае, че си струва, защото житото не може да чака.