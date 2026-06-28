БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради войната в Украйна: Липса на хора застрашава прибирането на реколтата

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко един загинал и десетки ранени след поредните руски атаки срещу Украйна. Не спират и украинските удари срещу Русия. Въпреки това, по време на конгреса на управляващата партия "Единна Русия", президентът Владимир Путин заяви, че Русия е "стъпила здраво" на краката си. Заради войната, прибирането на реколтата в Украйна ще бъде силно затруднено.

Оксана Суворова, комбайнер: "Това е хляб! Колкото по-бързо се прибере, толкова по-добре. А хора няма. Няма мъже... Останаха пенсионерите и жените."

Оксана жъне не защото това е професията й, а защото няма кой. Преди тези ниви са се обработвали от над 150 комбайни. Сега те са само 60. Машини има, но няма хора, най вече мъже. Почти всички са на фронта. Недостигът на работна ръка в селскостопанския сектор е над 30%. Преди всичко ставаше бързо - с един курс - жъне се, товари се, изнася се, казва Олександър Риженко, който управлява компания за износ на зърно.

Олександър Риженко, директор на компания за износ на зърно: "Сега се прибира на склад, след няколко дни, когато има свободни машини, се товари отново, за друго място. Това не е ефективно, а и увеличава цената на продукцията."

Украинците се опитват да компенсират липсата на работници с... иновации. Част от процесите в оранжериите на Микола Мелник, който отглежда предимно домати, са напълно автоматизирани. Проветряването и поливането се управляват от системи с ИИ, създават се максимално добри условия за растеж, с минимален ресурс.

Микола Мелник, селскостопански производител: "На този етап гледам на това като място, на което да тествам различни роботизирани системи, да ги развивам и подобрявам. За да може, евентуално, и други фермери да се възползват от тях."

Прибирането на реколтата е от огромно значение. За Украйна, чийто износ на селскостопанска продукция за миналата година е бил над 22 милиарда евро, но и за множество държави в Северна Африка, които разчитат на украинското зърно. На полето, при Оксана, липсата на хора, ще бъде компенсирана с повече работни часове. Но тя знае, че си струва, защото житото не може да чака.

#войната в Украйна #удари #жито #реколта

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите
2
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море –...
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
3
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
4
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
5
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са пострадали
6
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Европа

Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
СЗО: Над 1300 души са загубили живота си заради горещините в Европа СЗО: Над 1300 души са загубили живота си заради горещините в Европа
Чете се за: 01:17 мин.
40-градусови жеги в Италия – властите обявиха червен код в много от големите градове 40-градусови жеги в Италия – властите обявиха червен код в много от големите градове
Чете се за: 01:22 мин.
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут
Чете се за: 00:42 мин.
Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва
Чете се за: 01:35 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили? Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Гореща вълна обхваща и България, предупреждения за опасни...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Тежък трафик и задръствания по Южното Черноморие в пика на сезон
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Напрежението САЩ - Иран: Взаимни удари и заплахи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ