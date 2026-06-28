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Общините настояват за повече финансова самостоятелност и дял от данъка върху доходите

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Общините преговарят с държавата още от следващата година да имат повече самостоятелност при управление на парите си. Идеята е да бъдат актуализирани данъчните оценки върху имотите, за да се увеличат приходите от данъци, както и да получават процент от данъка върху доходите на работещите в съответната община.

Община Самоков управлява бюджет от 48 млн. евро, но подобно на останалите 264 общини у нас, работи без приета план - сметка вече шест месеца.

Станимира Давидова, зам.-кмет на Самоков: "За съжаление месец за месец ни остават неразплатени разходи, които ги покриваме от следващия месец от полагащия ни се лимит."

А хората имат своите очаквания за разпределението на парите в общината.

Емине: "Конкретно улиците, водата, това е най-големият проблем според мен."

Васил Димитров: "Повече средства първо в образованието, за да сме грамотни и после като сме грамотни, ще си преценяваме какво да искаме."

Марияна: "За здравеопазване, за училищата, за децата, затова преди всичко трябва и за почистване."

У нас местната власт е силно зависима от централния бюджет. Собствените приходи на общините са средно между 25 и 27%.

Средно в Европа процентът е около 40.

Силвия Георгиева, изп.-директор на сдружение на общините: " България е единствената държава в ЕС, в която част от приходите от икономика, не остават в общината."

Десислава Калчева, член на Фискалния съвет: " Ако продължим този тренд към централизация ще намалим самата позиция на местна фискална автономност."

Затова и първите крачки към по-голяма самостоятелност вече са направени и през тази седмица беше проведен разговор между правителството и сдружението на общините.

Силвия Георгиева, изп.-директор на сдружение на общините: "Първата стъпка към по-голяма финансова самостоятелност на общините е актуализация на данъчните оценки. Считаме, че това е стъпка, която трябва да бъде направена през настоящата 2026 година и да влезе в сила с бюджета за 2027 година."

Въпреки че разликата в момента между данъчните и пазарните оценки е в пъти, промените трябва да се правят внимателно. За последен път оценките са актуализирани през 2007 г. с 20%.

Станимира Давидова, зам.-кмет на Самоков: "Не трябва и прекалено да се увеличават, защото може да се окаже, че хора без доходи няма да могат да си плащат данъка."

Следващата стъпка ще бъде 20% от данъка върху доходите на физическите лица да остава в общините, където работи човек. Това ще е проблем за част от местната власт.

Десислава Калчева, член на Фискалния съвет: "В обезлюдяващите се общини с по-малко население, с местата, където наблюдаваме изоставане на цели квартали, в северозападна България има такива населени места."

Силвия Георгиева, изп.-директор на сдружение на общините: "От една страна да бъде разработен механизмът, по който ще се предоставят тези средства на общините, а от друга страна да бъде изработен много обективен изравнителен механизъм, който да подпомага икономически по-слабите общини."

С бюджета за 2026 година се променя и начина, по който общините получат финансиране за своите проекти. Те вече няма да са записани изрично, а ще се избират от регионалното министерство след проверка.

#бюджет 2026 г. #самоков #общини #новини в Метрото

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