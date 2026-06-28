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Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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живот сред руините венецуела продължават пристигат спасителни екипи
Снимка: БТА
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А във Венецуела почти изтичат 72 часа след първите мощни земетресения, които разлюляха страната. Според експерти, в този времеви прозорец шансовете за намиране на оцелели е най-голям. Спасителните екипи не губят надежда и не се отказват. Броят на жертвите вече е над 1 400, ранените над 3 200. Десетки хиляди са в неизвестност.

Част от улиците на Каракс се превърнати в палаткови градчета. В тях живеят онези, чийто домове са разрушение или невъзможни за обитаване. Сред хиляди по улиците на венецуелската столица има и много деца, които не знаят къде са родителите и близките им. По негласно споразумение грижите за тях се споделят от възрастните, които се оказват край тях след земетресението.


Ла Гуайра - градът в едноименният щат е сред най-засегнатите. И въпреки, че от Червения кръст заявиха, че ще увеличат броя на спасителите и медицинските екипи, ситуацията се усложнява.

Симена, жител на Ла Гуайра: "Трябва да се обърне внимание на санитарните условия. Неприятната миризма вече се усеща силно, насекомите се размножават. Има риск от инфекции. Необходима е професионална медицинска помощ."

Все повече са критиките срещу правителството, че не успява да се справи адекватно със ситуацията. Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи от цял свят.

Хулио Франсиско Гонсалес Орозко, ръководител на екип от Испания: "Има надежда. Един процент е повече от нула. Дори един оцелял да бъде намерен след пристигането ни, си е струвало."

Мартин Серван, пожарникар: "Готови сме за всякакви задания. Очаквам да има още много затрупани, според данните. Имаме желание да работим в опасни зони."

А земята във Венецуела продължава да се люлее. По време на живо включване беше регистриран трус със сила 5.6 в град Чакао. Кметът на града прикани телевизионния екип да се прибере на по-сигурно място.

Издирването на оцелели продължава, и щастливите развръзки за последните часове не са малко. Екипи от Салвадор и Еквадор откриха жена в развалините, бяха спасени две момчета и мъж.

Папа Лъв XIV изрази съболезнования за близките на жертви във Венецуела, както и солидарност с народа на страната.

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