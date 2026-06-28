Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо

Всеки спасен човешки живот е чудо - с тази нагласа продължават усилията за откриването на оцелели след опустошителните земетресения във Венецуела. При тях загинаха над 1400 души.

Чудото се случи за 9-месечно бебе и неговата майка, които бяха извадени живи от руините с леки наранявания. До момента в спасителните операции са се включили повече от 1600 чуждестранни спасители.

В най-засегнатия район Ла Гуайра хората настояват да бъде изпратена тежка техника, за да може да се разчистят огромните отломки и да се проправи път до затрупаните.