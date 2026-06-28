БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази

9-месечно бебе и неговата майка бяха извадени живи от руините

Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Всеки спасен човешки живот е чудо - с тази нагласа продължават усилията за откриването на оцелели след опустошителните земетресения във Венецуела. При тях загинаха над 1400 души.

Чудото се случи за 9-месечно бебе и неговата майка, които бяха извадени живи от руините с леки наранявания. До момента в спасителните операции са се включили повече от 1600 чуждестранни спасители.

В най-засегнатия район Ла Гуайра хората настояват да бъде изпратена тежка техника, за да може да се разчистят огромните отломки и да се проправи път до затрупаните.

#спасени хора #опустошително земетресение #силно земетресение #Венецуела

Водещи новини

Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Внимание опасна жега! За какво трябва да внимават шофьорите на път Внимание опасна жега! За какво трябва да внимават шофьорите на път
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори Нови студентски протести организират в Сърбия с призив за предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Поредна размяна на удари между САЩ и Иран и взаимни обвинения в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море - анализ на...
Чете се за: 12:45 мин.
У нас
БАБХ спря близо 5 тона храни при проверки в страната
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ