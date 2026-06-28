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Тежък трафик и задръствания по Южното Черноморие в пика на сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Тежък трафик към курортите по Южното Черноморие. По данни на Националното толуправление по автомагистрала „Тракия“ в област Бургас на ден преминават близо 13 500 моторни превозни средства, по пътя между Бургас и Созопол – над 10 000 автомобила, към Слънчев бряг още 9 600, а от Созопол до Приморско - близо 6000, а от там до Царево - над 4 хиляди на ден. Повече от сериозен трафик, който е предпоставка и за образуването на задръствания, особено по време на ремонти - продължава изкърпването на участъци по трасето Обзор – Слънчев бряг, където пътят остава затворен от 20 часа вечерта до 7 сутринта. Дават ли резултати направените подобрения и намалява ли броят на катастрофите в тази част на България?

Най-натоварени за пътуване към Южното Черноморие остават петък, неделя и понеделник. По данни на полицията в Бургас за периода 22 юни – 22 септември броят на тежките катастрофи в областта нараства, но броят на загиналите и ранените е по-малък. От 107 инциденти на пътя през 2023-та, до 137 през миналата година. А загиналите през последните 3 лета са съответно 5, 9 и 6 души. Кои са най-рисковите участъци на юг?

Тръгваме по основните маршрути на юг по морето. Почти целият трафик идва от автомагистрала “Тракия”.

Михаил, шофьор: “С изключението на задръстването на Ихтиман след това беше всичко ок. Ние минахме по някакъв обходен, който е забравен от Бога-дупки. По-добре през задръстването.”

След Бургас, пътуващите към Слънчев бряг доскоро се оказваха в капан. Поетапното разширение на пътя с две ленти в посока обаче промени ситуацията кардинално.

Кръстьо Пеев, председател на Обществен съвет - Несебър: “Разширението е безценно! Даде огромна полза за трафика, за тези които живеят, идват, работят. Но огромният проблем е, че това разширение стига до входа на Несебър, където има светофар и всичко това там спира и се създава огромна тапа от 7 км.”

Околовръстният път на Слънчев бряг, който свързва Бургас и Варна, е с по една лента за движение във всяка посока. През активния сезон тук преминават хиляди автомобили. Много често в пиковите дни и при пътни инциденти се образуват километрични колони от автомобили.

Радослав, шофьор: “Ужас голям! Тук до "Елените" пътувам 40 минути!”

Симеон, шофьор: “Средата на юни до 15-20 август е страшно!”

Въпреки подадените многократни сигнали, пътят все още не е разширен.

Кръстьо Пеев, председател на Обществен съвет-Несебър: “Постоянно там умират хора и мястото е изключително опасно. 500 хиляди души във всеки един момент в активния сезон в един път с две ленти-ужасно място!”

Проверяваме и пътя Бургас - Царево, където преди лятото бяха извършени частични ремонти.

Симеон, шофьор: “....Не е както трябва-коловози, пътят е неравен.”

Михаил, шофьор: “В пик сезона там е много трудно да се кара. Много коли има, много задръствания.”

Росен Христов, шофьор: “... Да се разширят платната. Тези мантинели, ако са бетонни преграждения, са доста по-удачни и доста предпазват спрямо трафика.”

От полицията залагат на повече контрол.

Ст. инспектор Константин Вангелов, зам.-началник на сектор „Пътна полиция“-Бургас: “Особено се набляга на т.нар линеен контрол - това са полицейски екипи, които се движат с трафика по пътните артерии и при установяване на нарушения незабавно реагират и отстраняват за проверка въпросните превозни средства и водачите им.”

Изводът - и това лято пътуването по Южното Черноморие ще остане предизвикателство.

#Черноморието #трафик #пътища

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