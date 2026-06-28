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Себастиан Ожие спечели рали Акрополис

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Победата беше 69-а за Ожие в световния рали шампионат и втора за сезона

себастиан ожие спечели рали акрополис
Снимка: БТА
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Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие с "Тойота" спечели рали „Акрополис“ в Гърция, след като Тиери Нювил с "Хюндай" спука гума в предпоследния етап.

Ожие завърши с 58.3 секунди пред белгиеца Нювил, а Такамото Кацута с "Тойота" се класира на трето място с пасив от 3:04.8 минути.

Лидерът в шампионата Елфин Еванс с "Тойота" завърши седми, като преднината му пред Кацута се намали до седем точки след осем от общо 14 кръга. Французинът Ожие е трети в генералното класиране, на 33 точки от лидера.

Победата беше 69-а за Ожие в световния рали шампионат и втора за сезона, като той спечели максимален брой точки заради успех в последния Power и Super етап в неделя.

„Гръцките богове най-накрая ме подкрепиха“, каза Ожие за втората си победа в кариерата на „Акрополис“ и първа от 2011 година насам.

„Беше дълъг уикенд. Нямаше време за почивка. Карах възможно най-внимателно и се опитвах да избегна всеки камък“, добави той.

Нювил, който водеше след петъчния етап, каза, че колата му се е представила добре и отбеляза, че е спечелил в Португалия миналия месец, когато Ожие спука гума в предпоследния етап. Ожие си върна лидерството в първия етап на последния ден, а Нювил беше само на 1.3 секунди изоставане, когато спука гума 10 километра преди края на 16-ата скоростна отсечка.

„Ожие също направи невероятно състезание. Не знаем какво щеше да се случи без спуканата гума. Но това е рали, в Португалия ние се възползвахме от неговата спукана гума, а сега той печели заради нашата“, каза двукратният победител в Акрополис Нювил.

Следващият кръг от шампионата е Рали Естония от 17 до 19 юли.

#Рали Акрополис 2026 #Себастиан Ожие #Тиери Нювил

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