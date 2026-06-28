Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут

11 души загинаха след като лекомоторен граждански самолет се разби в източна Франция. Катастрофата е една от най-смъртоносните по рода си в страната.



Машината е паднала вертикално близо до летище Нанси по време на обучение по скачане с парашут. Жертвите са пилотът, петима инструктори и петима обучаващи се самонаети медицински сестри.

Според някои френски медии, това е трябвало да бъде първият им скок. Самолетът е Pilatus с германска регистрация.

По първоначални данни за причина за инцидента се смята техническа неизправност. Води се разследване.