Пожар в испанската област Андалусия обхвана над 4000 хектара площ

Пожар, избухнал в испанската област Андалусия, продължава да се разпространява, като засегнатата площ вече надхвърля 4000 хектара. Силните и променливи ветрове затрудняват операциите по гасенето на огъня, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Площта, засегната от пожара, вече надхвърля 4000 хектара, като не всички от тях са изгорели, заяви пред журналисти съветникът по въпросите на извънредните ситуации Антонио Санц.

Пожарът избухна на около 70 километра от границата с Португалия. Вчера следобед той бе подхранен от силни ветрове.

Постоянните промени в посоката на вятъра затрудняват нашата стратегия за борба с него, каза Санц.

Засега пламъците не са достигнали жилищни райони. Извършена е превантивна евакуация на около 70 души, като повечето от тях не са имали нужда от настаняване.

Над 275 пожарникари, сред които 60 служители на Военната аварийно-спасителна служба, участват в гасенето. Те са подпомагани от около 20 въздухоплавателни средства и тежка противопожарна техника.

В източната част на Испания служители участват и в гасенето на друг пожар в провинция Кастельон, който засега е с по-малък мащаб.

Началото на лятото в Испания беше белязано от няколко големи пожара, довели до евакуацията на хиляди хора, особено в централните части на страната.