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Бойко Борисов с критика към бюджета на кабинета "Радев"

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БНТ
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в Кюстендил бюджета на правителство на Румен Радев. Борисов посочи, че в момента ГЕРБ гради партия, за да може, когато дойде време да управлява, министрите им да не се оправдават.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Ние проявяваме толерантност, но мина месец и половина продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнят финансите и аз мисля, че и народът ще го приеме това, когато обясниш, че е правилно и опозицията ще го приеме, когато е правилно. Сега те дават с 2 млрд. повече на същите фирми, за които казват, че са олигарси и в същото време това, което ви предупредих – гледайте приходите 14 млрд. лева за 1 година правителството "Желязков" събра с повече бюджета, а те сега събраха по-малко – защо? Каква е причината? Ако е имало кражби, както казват, защо се теглят 6 млрд. евро дълг, нали като се спрат кражбите ще хартисат пари по тяхната логика."

#проектобюджет 2026 #Бюджет 2026 #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #Бойко Борисов

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