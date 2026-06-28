Само за 48 часа: Три катастрофи с млади шофьори в Разградско

Само за последните 48 часа три тежки пътни инцидента с млади шофьори поставиха отново на дневен ред безопасността по пътищата в Разградска област.

Най-сериозният инцидент е станал тази нощ край лознишкото село Студенец. Неправоспособен 20-годишен шофьор катастрофирал, след като е навлязъл в насрещното движение, ударил се в предпазна ограда и автомобилът му се преобърнал в крайпътно дере. Младият мъж е с тежка черепно-мозъчна травма и множество фрактури, а лекарите се борят за живота му.

Полицията проверява видеоклип, публикуван в социалните мрежи, на който 15-годишно момче шофира с над 150 км/ч по пътя към село Сеслав. По случая в Районното управление в Кубрат вече са разпитани непълнолетният и неговият баща.

Още един 20-годишен водач предизвика тежка катастрофа в Разград в петък, след като премина на червен светофар и блъсна други два автомобила. Един от пострадалите е 62-годишен мъж, който е с множество счупвания и е настанен за лечение в болница. И по трите случая се водят разследвания.