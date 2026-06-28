Родопското село Стойките отново е домакин на Националния гайдарски събор

Родопското село Стойките е домакин на Седмия национален гайдарски събор, който привлича над 300 участници от цялата страна. Гайдарите отбелязаха 65 години от създаването на първия оркестър "100 каба гайди" на Роженския събор през 1961 година.

Гайдарската сюита, написана от Апостол Кисьов за първия оркестър "100 каба гайди" преди 65 години, даде началото на надсвирването. В него се включват гайдари от цялата страна. Гайдарският състав към читалище "Просвета" е от Гоце Делчев.

Петър Карамфилов – ръководител на състава: "Дошли сме в село Стойките на събора и се надяваме тука да срещнем много нови приятели, децата да се запознаят с повече изпълнители от страната и да си прекараме един изключително хубав фестивал."

Малкият Мариан Добрев от 2 години свири на гайда и също е на събора.

Мариан Добрев – Музикално-танцова школа "Челебийче": "На мен ми харесва как свирят, самия ритъм и затова се записах."

БНТ: И ти харесва да свириш на гайда?

- Да, много.

Гайдарите поднесоха цветя пред паметника на Апостол Кисьов, за да почетат паметта му. А после поеха на шествие към местността "Потока".

Почетни плакети за принос към гайдарското изкуство получиха оркестър "101 каба гайди" и техните ръководители Костадин Илчев и Красимир Димитров от Стара Загора.