Джуд Белингам е готов за победи с екипа на Англия на Мондиал 2026

Футболистът на Англия Джуд Белингам не приема за даденост мястото си в националния отбор на "Трите лъва".

Полузащитникът бе титуляр при победата над Хърватия и отбеляза третия гол за островитяните. При нулевото равенство с Гана халфът бе избран за играч на мача.

Играчът на Реал Мадрид мисли за предците си и за семейството си, всеки път в който играе с националната фланелка.

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