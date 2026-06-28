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Джуд Белингам е готов за победи с екипа на Англия на Мондиал 2026

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Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
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Футболистът на "Трите лъва" мисли за предците си и за семейството си, всеки път в който играе с националната фланелка

джуд белингам готов победи екипа англия мондиал 2026
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Футболистът на Англия Джуд Белингам не приема за даденост мястото си в националния отбор на "Трите лъва".

Полузащитникът бе титуляр при победата над Хърватия и отбеляза третия гол за островитяните. При нулевото равенство с Гана халфът бе избран за играч на мача.

Играчът на Реал Мадрид мисли за предците си и за семейството си, всеки път в който играе с националната фланелка.

Вижте целия обект във видеото.

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#Световно първенство по футбол 2026 г. #Джуд Белингам

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