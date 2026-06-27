"Варненско лято": 100 години от най-стария музикален фестивал у нас

Световни музикални звезди откриват 100-годишното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“.

На входа на Морската градина, през 1926 година е поставено фестивалното начало във Варна под името „Летни музикални тържества“. И така един век вече музиката свързва Варна и България със света.

Изключително богата е програмата, посветена на юбилейното издание на фестивала. Световни симфонични и камерни оркестри, виртуозни солисти, специално композирани произведения – над 30 събития с участието на над 1000 звезди.

проф. Марио Хосен, артистичен директор на ММФ "Варненско лято": “Изключително силен акцент върху младите, бъдещето е в ръцете и таланта на младите. Ще има представяне на големи млади дарования, както от България, така и от цял свят, които пък са също от своя страна най-добрите посланици на фестивала."

Музикалният фестивал „Варненско лято“ продължава до 15 октомври и Варна за пореден път доказва, че освен море е музика, култура и вдъхновение. И със сигурност ще има много не само виртуални, но и реални зрители и публика.

Вижте повече в прякото включване на Нора Бочева.