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„Любител на екстремното шофиране“: 21-годишният, убил двама тийнейджъри край Мездра, остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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bdquoлюбител екстремното шофиранеldquo годишният убил двама тийнейджъри мездра остава ареста

Шофьорът, убил двама тийнейджъри на пътя край Мездра, остава в ареста. От прокуратурата твърдят, че 21-годишният водач е любител на екстремното шофиране, а минути преди катастрофата момчетата, пътували с него, са го молили да намали скоростта.

На влизане в съдебна зала обвиняемият запази мълчание.

Минути преди фаталната катастрофа обаче пътувалите в колата две момчета са го предупредили да намали скоростта.

Теодора Начева, прокурор в Окръжна прокуратура – Враца: „Още в града е ускорил и е шофирал с висока скорост. Там са му направили забележка, при което той е намалил скоростта. А след излизане и преди този участък и преди ограничението от 40 км/ч и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.“

Разследващите имат данни, че 21-годишният шофьор често нарушавал правилата на пътя.

Теодора Начева, прокурор в Окръжна прокуратура – Враца: "Въпреки че не е установено от органите на реда, е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.“

Заради изнесените факти и опасността да се укрие или да извърши ново престъпление, съдът го остави в ареста.

Янко Алексиев, адвокат на обвиняемия: „Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважим каквото и да било решението на съда. Но смятам, че беше премерено да се поиска „домашен арест“. Той до вчера също е бил дете. И тези приказки, че се говори, че се ползвал с лошо име в Мездра, нали разбирате, че в един процес, в който са важни доказателствата, слуховете не могат да натежават.“

Денислава Борисова: „Те сега младите карат с такава висока скорост, че не ги интересува дали ще прегазят малко дете или майка с дете, както и дечицата, които загинаха сега от „Славия“, същата ситуация…“

Велислав Стефанов: „Според мен хората, които издават книжките, да има по-голям контрол.“

Ако бъде признат за виновен, 21-годишният шофьор може да получи най-малко 10 години затвор.

#катастрофа край Мездра #мярка за неотколонение #екстремно шофиране

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