Родна реч: Конкурс по български език в Париж

В Париж тече Международен конкурс по четене на български език “Аз Буки Веди” и финал на конкурса “Вълшебното перо”, организирани от две българските училища във френската столица. Там е и министърът на образованието проф. Георги Вълчев.

Десетки български семейства от целия свят се събраха днес в Париж, за да празнуват начина, по който децата им четат и пишат на български. Възможност за това дадоха двата паралелни форума, организирани от най-големите български училища в Париж, които са в основата на изучаването на български за общността зад граница.

56 ученици от осем държави, техните учители и родители – днес всички те са част от десетото юбилейно издание на международния конкурс по четене на български език “Аз Буки Веди” за деца от първи и втори клас. Домакин на празника е българското училище “Кирил и Методий”.

Камелия Конакчиева-Трибулен, директор на Българско училище и първа българска гимназия “Кирил и Методий” в Париж: „Това е родителска инициатива, тръгнала преди 10 години от Кьолн от родители и учители и сме изключително щастливи, че стигаме дотук, че днес на този адрес се получава един страхотен празник.“

Състезанието премина в три кръга. Всяко дете чете откъс от произведения на български автор, а журито оценяваше техниката на четене, произношението и осмислянето на текста. На форума министърът на образованието проф. Георги Вълчев каза, че събитията в Париж са пример за това как училищата се стимулират взаимно.

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: „България, българското правителство, МОН, възприема всяко българско училище по света като част от образователната политика на днешна модерна България и се надяваме това да бъде разчетено точно в тази посока.“

Той заяви, че усилията на МОН трябва да са насочени към подобряване на нивото на децата, които могат да положат сертифициран изпит по български език, което отваря пътя им към висшите училища в България, ако изберат да учат в тях.

По-рано той посети и награждаването на литературния конкурс “Вълшебното перо”, който е събрал 870 творби от 20 държави. Председател на конкурса е писателката Здравка Евтимова, а организатор – училище “Иван Вазов” в Париж.

Янета Димитрова, заместник ръководител на българското училище “Иван Вазов” в Париж: „Защото освен да говорим и да пишем на български език, трябва да можем да творим на български език. Това е в плюс – трябва да знаем корените си, за да имаме крила да летим нависоко.“

И двете събития се провеждат с подкрепа на МОН. Очакват се нови издания и догодина, а конкурсът за четене отпътува към следващия си домакин – град Дортмунд.