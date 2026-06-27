България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?

България или Гърция — къде морето излиза по-солено това лято? След стотиците публикувани в мрежата касови бележки, сравненията и коментарите - екипите на "По света и у нас" провериха на място колко ни струва един ден на почивка у нас и в южната ни съседка.

Лятната ни почивка в Бургас започва от плажа в квартал „Крайморие“. Първата ни работа там е да намерим сянка.

Тук на плажа в Крайморие цената за чадър и шезлонг е по 5 евро, като в комплекта получаваме и масичка".

Николай Димитров, концесионер на плаж "Крайморие": „В крайна сметка никой никого не кара да потребява, да наема услуги. Когато човек отиде в заведение, например, той отваря менюто и ако прецени, че не е по джоба му, просто отива на някое по-достъпно и по-евтино“.

На 527 км от Бургас е плажът на Офринио - едно от най-предпочитаните гръцки курортни градчета сред българите. За чадър и шезлонг на бар не се плаща нищо. Достатъчно е да се вземат напитки от заведението, които да са на стойност минимум 6 евро. Фрапето струва 3.50.

Йота, сервитьор: "Водата се сервира заедно с кафето, вие плащате само кафето." Кристина Стаховиак, турист: "Ако искаш може да консумираш, ако искаш не – допада ми определено….И на него много му хареса, нали Рой, кажи да(говори на кучето)."

У нас напитките са с друг ценоразпис.



На плажния бар в Крайморие цената на фрапето е 4 евро, като може да се изпие, както в заведението, така и на плажа.

Яни: „Цените тук са сравнително добри. В Созопол са в пъти по-скъпи.“

По обед екипите на "По света и у нас" сравняват и храната. В Крайморие порция калмари и шопска салата са на общата цена 15,19 евро.

И в Гърция - порция пресни калмари и гръцка салата на обяд струват точно 25 евро.

И докато обядът в Гърция е по-скъп, изкушенията са една идея по-евтини.

След обяд идва ред и на класиката по българското Черноморие – топла, млечна, царевица. Струва 3 евро, сладолед може да се намери за 2 евро.

Сладоледът в Гърция струва 2.50 евро. За 2 евро пък може да си хапнете вкусна царевица.



Значително по-осезаеми са разликите в настаняването. Апартамент за двама в центъра на Офринио в разгара на сезона струва 120 евро на вечер или 60 евро на човек. За вечеря навън – салата, риба и чаша вино ще трябва да се платят още 31 евро.

Нощувката в среден клас хотел в центъра на Бургас е 67 евро за двойна стая или 33,50 евро на човек. За вечеря навън - салата, риба и чаша вино,с трува 20,40 евро.

„Не казвам, че е евтино, но на фона на цялата обстановка в държавата, е нещо нормално“.

Равносметката - без включени коктейли, плажни забавления и допълнителни услуги. 84 евро и 19 цента струва един ден на плажа в Крайморие, а за същото удоволствие в Офринио ще трябва да платим 130 евро и 50 цента. Малко над 35% разлика в полза на България. Въпросът за качеството на услугите обаче остава отворен.

По темата работиха Давид Сукнаров и Антония Сукалинска.