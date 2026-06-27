Цончо Ганев: България влиза в дългова криза

Страната е влязла в еврозоната с изкривени икономически данни и в момента се намира в дългова криза. Това коментира в "Говори сега"Цончо Ганев от "Възраждане". По думите му липсват реални реформи, а официалната картина на финансите не отговаря на действителността.

Заместник-председателят на партия „Възраждане“ Цончо Ганев коментира обясненията на финансовия министър, и бюджета. По думите му истинската картина е по-тежка.

„Влизането на България в еврозонта става с изключително фалшиви данни. България била изкуствено с занижени цени, както посочиха дори и за винетките. Изключително тежко финансо стояне и България не е трябвало да влезе. Не чухме и финансовият министър, председателя, да кажат, че пускат сигнали до прокуратурата.“

Според него Радев трябва да подаде сигнал до прокуратурата за фалшифициране на данните за флизането в еврозоната. Направи и историческа аналогия с Гърция.

Той коментира и бюджета и дълга. Според него страната вече навлиза в сериозна дългова спирала.

„Правителството ни вкарва в дългова криза - само за 6 месеца, изтегляйки 12 милиарда. Не се предлагат никакви реални реформи към този момент.“

Според него правителството не трябва да тегли никакъв дълг.

Според него инфлацията е много по-голяма и коментира, че шефът на НСИ трябва да носи отговорност за разминаването на официалните данни и реалните.

Вижте целия разговор с Цончо Ганев във видеото.