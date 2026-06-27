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Обстановката във Венецуела - властите ограничиха достъпа до щата Ла Гуайра

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Най-малко 920 са вече жертвите на мощните земетресения във Венецуела. Международни екипи от 17 държави започнаха да работят в страна, чиято здравна система е в окаяно състояние. Временният президент Делси Родригес беше освиркана при посещение на засегнати райони. Ново земетресение с магнитуд 4,9 разтърси северното крайбрежие на Венецуела.

4-годишно момченце е сред късметлиите, спасени в най-пострадалия венецуелски район – град Ла Гуайра.

Съдбата се усмихна и на малко момиче в щата Карабобо.

Антонио, съсед, участвал в спасителната акция: „Тя викаше изпод развалините през цялото време. В крайна сметка я намерихме. За съжаление, майка ѝ вече беше починала“.

Броят на загиналите обаче наближава 1000.

Хорхе Родригес, председател на Националното събрание на Венецуела: „Към този момент са загинали 920 души. Над 4000 души са засегнати от бедствието.“

Над 50 хиляди души се смятат за изчезнали.Чужденците сред жертвите са испанци, португалци, бразилци, китайци, венецуелец с италиански паспорт и един чилиец.


В щата Ла Гуайра се стигна до масово разграбване на храна, вода и дрехи от търговски обекти. Властите обявиха, че разполагат военни и ограничиха достъпа до района.

Доклад на ООН оценява преките щети за близо 7 милиарда долара. Нормализирането на ситуацията може да отнеме месеци, предупредиха хуманитарни организации. Богатата на петрол Венецуела от години е в икономически колапс и е в нестабилен преходен период, шест месеца след свалянето на президента Николас Мадуро.

#хуманитарна криза #Венецуела #щети #земетресение

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