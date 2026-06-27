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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

След трусовете във Венецуела: Измеренията на човешката трагедия и хуманитарната криза

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Властите ограничават от тази вечер достъпа до най-засегнатия район Ла Гуайра

След трусовете във Венецуела: Измеренията на човешката трагедия и хуманитарната криза
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ново земетресение с магнитуд 4,9 разтърси северното крайбрежие на Венецуела, два дни след мощните трусове, отнели живота на близо хиляда души. На фона на отчаяното издирване на оцелели, тежката хуманитарна ситуация тласна венецуелците към разграбване на изоставени търговски обекти. Правителството ограничава от тази вечер достъпа до най-засегнатия район Ла Гуайра.

Симон Медина с голи ръце разчиства отломки от рухнала сграда в Ла Гуайра. Изтече 72-часовият прозорец, в който шансът за откриване на оцелели е най-голям, но спасители и доброволци не се отказват. Залогът е огромен.

Симон Медина, доброволец: "Търся майка ми и малкия ми брат. Единственото, което знам, е че са били в апартамента. Търсим и най-малкото нещо, което може да ни отведе до тях."

Над 50 хиляди души се смятат за изчезнали, съобщи ръководителят на хуманитарните програми на ООН Том Флетчър.

Роберто Гавида, спасител: "Казват, че в сградите зад нас, се случва някой да отговори на телефонно обаждане, чува се плач на деца, викове. Използваме всички средства - от пълна тишина до повикване, термокамери, дронове, кучета."

В най-засегнатия район Ла Гуайра се стигна до масово разграбване на храна, вода и дрехи от повредени търговски сгради. Властите обявиха, че разполагат военни.

Диосдадо Кабельо, министър на вътрешните работи на Венецуела: "Достъпът до района на Ла Гуайра се ограничава, считано от 20:00 часа."

При обиколка на най-засегнатите райони временния президент Делси Родригес беше освиркана.

– Превърнахте трагедията в политическа кампания. Три дни децата ни бяха доброволци, а после ги махнаха. Защо ги отведоха? За да не видят истината, че правителството не прави нищо за хората.

Богатата на петрол Венецуела от години е в икономически колапс, който срина болниците и обществените услуги и принуди милиони хора да напуснат. Страната продължава да е в нестабилен преходен период, шест месеца след свалянето на президента Николас Мадуро.

Елинор Райкс, вицепрезидент на Международния спасителен комитет: "Преди бедствието, 8 милиона души във Венецуела се нуждаеха от хуманитарна помощ. Планираното финансиране покриваше едва 23% от нуждите. Мащабните щети от земетресението и десетките хиляди венецуелци, които са пряко засегнати, утежняват ситуацията."

снимки: БТА

Доклад на ООН оцени преките щети на близо 7 милиарда долара. Нормализирането на хуманитарната ситуация може да отнеме месеци, а не седмици, предупредиха хуманитарни организации.

#силно земетресение #силни трусове #хуманитарна криза #извънредно положение във Венецуела #Венецуела

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