Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела

Ново земетресение с магнитуд 4,9 разтърси северното крайбрежие на Венецуела, два дни след мощните трусове, които отнеха живота на близо хиляда души.

В най-засегнатия район Ла Гуайра хора масовото разграбваха храна, вода и дрехи от търговските сгради. Властите обявиха, че там ще бъдат разположени военни, за да се улеснят спасителните операции. Сред населението расте разочарованието поради оскъдното оборудване и неравномерната държавна подкрепа за спасителните операции.

Разрушената инфраструктура и претоварените обществени услуги затрудняват оказването на помощ. Доклад на ООН оцени преките щети на близо 7 милиарда долара. Нормализирането на хуманитарната ситуация може да отнеме месеци, предупреди Международният спасителен комитет. Според специалисти земетресенията засегнаха страна, която се сблъскваше с тежка хуманитарна криза и още преди бедствието 8 милиона души са се нуждаели от помощ.