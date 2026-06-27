Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
Ново земетресение с магнитуд 4,9 разтърси северното крайбрежие на Венецуела, два дни след мощните трусове, които отнеха живота на близо хиляда души.
В най-засегнатия район Ла Гуайра хора масовото разграбваха храна, вода и дрехи от търговските сгради. Властите обявиха, че там ще бъдат разположени военни, за да се улеснят спасителните операции. Сред населението расте разочарованието поради оскъдното оборудване и неравномерната държавна подкрепа за спасителните операции.
Разрушената инфраструктура и претоварените обществени услуги затрудняват оказването на помощ. Доклад на ООН оцени преките щети на близо 7 милиарда долара. Нормализирането на хуманитарната ситуация може да отнеме месеци, предупреди Международният спасителен комитет. Според специалисти земетресенията засегнаха страна, която се сблъскваше с тежка хуманитарна криза и още преди бедствието 8 милиона души са се нуждаели от помощ.
Елинор Райкс, вицепрезидент на Международния спасителен комитет: "Едно от най-големите предизвикателства при земетресение е, че щетите по инфраструктурата засягат не само населението, но и възможностите за мобилизиране на хуманитарна помощ. Летището е повредено и това е сериозна пречка за доставката на помощи в големи количества. Има проблем с телекомуникациите. Интернет връзката е нестабилна."