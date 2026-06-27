БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Ново земетресение с магнитуд 4,9 разтърси северното крайбрежие на Венецуела, два дни след мощните трусове, които отнеха живота на близо хиляда души.

В най-засегнатия район Ла Гуайра хора масовото разграбваха храна, вода и дрехи от търговските сгради. Властите обявиха, че там ще бъдат разположени военни, за да се улеснят спасителните операции. Сред населението расте разочарованието поради оскъдното оборудване и неравномерната държавна подкрепа за спасителните операции.

Разрушената инфраструктура и претоварените обществени услуги затрудняват оказването на помощ. Доклад на ООН оцени преките щети на близо 7 милиарда долара. Нормализирането на хуманитарната ситуация може да отнеме месеци, предупреди Международният спасителен комитет. Според специалисти земетресенията засегнаха страна, която се сблъскваше с тежка хуманитарна криза и още преди бедствието 8 милиона души са се нуждаели от помощ.

Елинор Райкс, вицепрезидент на Международния спасителен комитет: "Едно от най-големите предизвикателства при земетресение е, че щетите по инфраструктурата засягат не само населението, но и възможностите за мобилизиране на хуманитарна помощ. Летището е повредено и това е сериозна пречка за доставката на помощи в големи количества. Има проблем с телекомуникациите. Интернет връзката е нестабилна."

#силно земетресение #хуманитарна криза #извънредно положение във Венецуела #Венецуела

Водещи новини

Вземете си шапка и слънчеви очила – очакват се до 36° днес
Вземете си шапка и слънчеви очила – очакват се до 36° днес
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на 21-годишния шофьор, който уби две деца край Мездра Съдът гледа мярката на 21-годишния шофьор, който уби две деца край Мездра
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваха началника на ВиК-Несебър и неговия заместник при акция край Слънчев бряг Арестуваха началника на ВиК-Несебър и неговия заместник при акция край Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
"Писна ми да убиват нашите деца": Бдения в страната в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След катастрофите на АМ "Тракия" и "Струма":...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
БНТ с висока оценка от EBU: Старт на подготовката на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ